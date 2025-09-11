L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro condamné à son procès pour tentative de coup d'Etat

L'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro a été condamné jeudi à son procès pour tentative de coup d'Etat, pour avoir voulu empêcher le retour au pouvoir du président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.
Le juge Cristiano Zanin a estimé que l'ancien chef de l'Etat avait participé à une "organisation criminelle armée", ce qui porte le score final à quatre juges contre un en faveur d'une condamnation au sein de la Cour suprême. La peine, pouvant dépasser 40 ans de prison, doit être fixée dans la foulée par les magistrats.
