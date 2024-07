L'auteur de la tentative d'assassinat contre Trump a agi seul, pas d'idéologie identifiée (FBI)

L'auteur de la tentative d'assassinat contre Donald Trump a agi seul, a affirmé dimanche la police fédérale américaine, le FBI, précisant que les enquêteurs n'avaient pour le moment "pas identifié" d'affiliation idéologique pour le tireur.



Le FBI a par ailleurs indiqué lors d'un point de presse envisager la piste d'un "acte potentiel de terrorisme intérieur" et précisé que l'arme utilisée, un fusil semi-automatique, avait été "achetée légalement".



"A ce moment précis, les informations que nous avons indiquent que le tireur a agi seul", a indiqué lors d'un point presse Kevin Rojek, agent du FBI en Pennsylvanie, dans l'est des Etats-Unis.



L'ex-président de 78 ans a été blessé à l'oreille et évacué, la joue ensanglantée, après plusieurs tirs lors d'un meeting samedi à Butler, en Pennsylvanie, qui ont fait un mort et deux blessés graves parmi les spectateurs.



"Nous enquêtons sur cette tentative d'assassinat mais la considérons également comme un acte potentiel de terrorisme intérieur", a déclaré un autre agent du FBI, Bobby Wells.



De son côté l'agent Rojek a souligné que l'arme avait été "acquise par son père", sans être en mesure de dire si celui-ci la lui avait confiée ou s'il l'avait prise à son insu.



Interrogé sur de possibles troubles mentaux dont aurait pu souffrir le tireur, il a dit ne pas disposer d'éléments en ce sens pour le moment.



Le FBI avait déjà indiqué qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat et identifié l'auteur, qui a été abattu: "Thomas Matthew Crooks, 20 ans, de Bethel Park, Pennsylvanie".