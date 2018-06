L'association Otra Africa sur l'assassinat de Ousmane Diallo en Espagne : "L'État du Sénégal ne doit plus se limiter à des communiqués de condamnation, mais..."

L'association des acteurs pour le développement Otra Africa condamne le meurtre récurrent des Sénégalais à l'étranger.

Face à la presse ce matin, pour se prononcer sur l'assassinat de Ousmane Diallo, le président de cette association déplore l'attitude des autorités sénégalaises.

Selon lui, " l'État du Sénégal ne doit plus se limiter à des communiqués de condamnation et à la prise en charge des frais de rapatriement, mais aussi faire preuve de fermeté la plus avérée face à ce genre de situations".

L'association déplore également le manque de réaction des dirigeants et des institutions africaines face à la situation qu'ont vécue des centaines de ses fils laissés à la dérive plus de 15 jours sur les côtes italiennes et de la Sicile dans le navire Aquarius...