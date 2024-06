L'ancien ministre Zahra Iyane Thiam fait un vif rappel de l’importance du Projet MADIBA

Ce mercredi 19 juin 2024, L'ex-ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, a tenu à revenir sur l'importance du projet MADIBA (Manufacturing in Africa for Disease Immunisation and Building Autonomy) ; un plan sanitaire devant aider à la souveraineté vaccinale en Afrique.

En ce jour qui marque le départ du chef d'état sénégalais, Bassirou Diomaye FAYE, pour Paris en France, d'où doit justement s'y tenir un Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales, la directrice générale de l'Agence Sénégalaise de promotion des exportations (Asepex) - Zahra Iyane Thiam - profite de ce voyage politique pour évoquer l'intérêt du projet MADIBA.

Via les réseaux sociaux, de X à Facebook, Zahra Iyane Thiam rappele que le projet MADIBA " vise à réduire la dépendance de l’Afrique vis-à-vis des importations de vaccins et à renforcer l’autonomie pharmaceutique du continent ". Ce plan sanitaire tend donc à établir une usine de production de vaccins à Dakar, Sénégal, capable de fabriquer des vaccins contre la COVID-19 ainsi que d’autres maladies endémiques.

Cette initiative compte sur la collaboration de l'institut Pasteur de Dakar, une institution de renommée internationale impliquée dans la recherche et la production de vaccins, l’Union Européenne et ses États membres pour soutenir des projets de santé en Afrique. " En augmentant la capacité locale de production de vaccins, le projet MADIBA contribuera à une meilleure préparation et réponse aux pandémies futures.

La construction et l’opération de l’usine créeront des emplois et stimuleront l’économie locale ", a-t-elle postée.