L’ancien ministre Mansour Faye sous mandat de dépôt : L’APR dénonce une « volonté de réduire au silence les responsables du parti » et appelle ses militants au front

Suite au placement sous mandat de dépôt de l’ancien ministre Mansour Faye, l’Alliance Pour la République (APR) dénonce « une justice scélérate et aux ordres qui exécute froidement une commande politique en violation de toutes les normes internationales d’une justice équitable. »



Le parti de l’ex-président Macky Sall considère que « désormais la volonté assumée du régime est d’humilier et de bâillonner d’honnêtes citoyens dont le seul tort est leur loyauté à l’Alliance Pour la République. »



L’APR manifeste son soutien total au camarade Amadou Mansour Faye, qu’il qualifie « d’un homme de principe et de courage, qui incarne la fidélité et la loyauté et qui a accompli sa mission ministérielle avec honneur et dignité avec un souci primordial de servir l’État. » L’APR dénonce « une énième forfaiture, qui fait suite à toutes celles précédentes, et dont le but est de ternir l’image d’un homme et de harceler sa famille politique et biologique ».



« Dans ces circonstances d’instrumentalisation de la justice à des fins de persécution de ses responsables politiques, le refus de l’APR de prendre part à un Dialogue futile aux antipodes des préoccupations du peuple se justifie amplement. L’APR prend à témoin le Peuple sénégalais dans la diversité de ses composantes – chefs religieux, autorités coutumières, acteurs politiques, intellectuels, universitaires et membres de la société civile – sur la volonté manifeste du régime de déstabiliser le parti par le biais d’un règlement de comptes planifié pour réduire au silence l’APR et ses responsables », lit-on dans le communiqué de l’APR, qui appelle ses militants, du Sénégal et de la Diaspora, à l’unité et à la discipline, afin de « mener ensemble un combat déterminé et pacifique pour faire face à l’injustice ».