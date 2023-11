L’ancien lutteur, Khadim Ndiaye, victime d’une grave infection au pied … son fils alerte et demande de l’aide !

L’ancien champion de lutte, de l’écurie Thiaroye-sur-mer vit des moments difficiles. Khadim Ndiaye est malade et souffre en silence, entouré par sa famille, désemparée face à la situation. Une situation financière précaire qui ne favorise pas la prise en charge médicale complète de sa blessure qui s’aggrave. Apparemment affaibli par la douleur, le visage pâle, c’est avec l’aide d’une béquille qu’il marche depuis plusieurs jours…

Interrogé par nos confrères de Sen Lamb qui lui ont rendu visite ce mercredi, pour s’enquérir de son état de santé et surtout pour alerter l’opinion sur son cas, l’ancienne gloire de la lutte s’est montré digne et humble. « Je souffre d’une infection au pied droit. Au début c’était une simple plaie. Mais là, l’infection a pris le dessus, et s’est aggravée. Cela me donne de la fièvre … J’ai déjà dépensé plus de 220.000 fcfa, rien qu’en ordonnance », a-t-il déclaré en présence d’une de ses sœurs et de son fils.

Après avoir réitéré son appel aux bonnes volontés et autres bienfaiteurs, notamment ceux du monde de la lutte, sa seconde famille, Khadim Ndiaye a souligné l’appui constant des promoteurs Baye Ndiaye et Pape Abdou Fall qui lui ont apporté soutien et réconfort.

À ces remerciements, il a associé d’autres personnes dont le leader de l’écurie Baol Mbollo… « Je tiens à remercier du plus profond du cœur, le lutteur Tapha Tine. Il m’a envoyé de l’argent pour que je me soigne. Tapha m’a dit que c’était un geste en attendant de récupérer son reliquat. J’ai été profondément touché par sa générosité. Pourtant je n’ai rien fait pour mériter cela de sa part », s’est ému Khadim Ndiaye.

Une émotion également visible sur le visage marqué de son fils. Face à la caméra, il fait part de son désarroi. « J’étais choqué quand j’ai vu l’état du pied de mon père. C’est quelqu’un qui s’est toujours occupé de sa famille et de ses proches. Aujourd’hui, nous demandons à ce que les bonnes volontés lui viennent en aide. Il a tout fait pour son pays et pour le monde de la lutte. C’est la première fois que je m’exprime devant une caméra. La situation est grave et l’état de son pied risque de s’empirer si rien n’est fait », a-t-il alerté.