L’Unacois s'en prend à Jean Claude Mimran : « malgré toutes les mesures protectives il n’a jamais respecté ses engagements avec l’État … la CSS n'a même pas 3.000 permanents... il veut le monopole sur la production et l’importation de sucre, mais… »

La sortie de Jean Claude Mimran, le magnat du sucre sénégalais dans trois quotidiens de la place et son coup de gueule dans la délivrance de DIPA, laissent un goût amer à l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois-Jappo).



Par la voix de son Vice-Président Moustapha Lo, ils ont tenu à remettre à sa place l'homme d'affaires français qui, selon lui, malgré toute la protection dont il a bénéficié de la part de l'État pour développer son industrie, n’a jamais respecté ses engagements



Et d’ailleurs, les échéances pour ce faire sont dépassées depuis fort longtemps. En plus, dira le Vice-Président Lo, Mimran n’a qu’un seul souhait c’est d’avoir le monopole « de l’importation, de la production et de la distribution du sucre au Sénégal » et cela, assure t-il ne sera jamais possible, l’accusant de faire de la manipulation.

Hyper protégée ! C’est l’appréciation qu’à l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois-Jappo) sur la compagnie sucrière sénégalaise (CSS). Malgré ce statut, la compagnie en veut plus sans pour autant respecter ses engagements contractuels avec l’État. En effet, selon Moustapha Lo, Vice-Président de l’association qui s’exprimait après la sortie de Jean Claude Mimran, la CSS souffre de trois problèmes.

« Le premier c’est qu’elle est industrielle et non importateur. Et pourtant elle ne se cache pas pour le faire. Il a avoué dans son interview avoir bénéficié, comme les commerçants, d’une suspension de TCI (La Taxe Conjoncturelle à l'Importation) sur 20 000 tonnes de sucre. Elle devrait aussi être une industrie qui produit suffisamment de sucre pour pouvoir l’importer. Et c’est cela qui figure sur les contrats signés avec l’État du Sénégal. Et les échéances sont dépassées depuis fort longtemps, et enfin la CSS ne peut pas être distributeur de son propre produit. Ce n’est même pas son rôle. Nous l’UNACOIS enfin, lui avons clairement notifié qu’on peut acheter toute la production de la CSS et selon le prix qu’elle aura fixé. L’ensemble de sa production ne dépasse pas 75 milliards et nous pouvons payer cela sans problème ».

Revenant sur la déclaration de Mimran qui indique que fin 2021, la CSS est restée 3 mois sans vendre 1 kilo de sucre. La raison est simple selon le Vice-Président de l’UNACOIS. « Il peut pas vendre parce qu’il n’est pas sénégalais et n’est pas commerçant de surcroit. Les autres importateurs peuvent vendre à 520.000 ou moins la tonne et en plus à crédit, alors que lui ne peut vendre qu'à 540.000 francs la tonne. Il ne peut non plus vendre à crédit. Ce qui est clair, c’est qu’il ne veut plus que l’on distribue de DIPA et qu’il ait le monopole de l’importation, la production et la distribution du sucre au Sénégal et cela nous ne laisserons jamais faire », a-t-il assuré.

Le Vice-Président de l’Unacois a par la suite corrigé Mimran sur le chiffre de 8.500 employés de la CSS qu’il a annoncé dans l’interview. Selon lui, il n'y a même pas 3.000 permanents sur le chiffre annoncé plus haut. La plupart sont des saisonniers qui ne disposent d’aucune protection sociale.

Enfin, le modèle de la CSS n’est plus rentable a-t-il indiqué. Selon Moustapha Lo, Jean Claude Mimran travaille pour ses intérêts d’abord et seulement. « Il a importé plus de 75.000 tonnes de sucre seulement en 2016 et on peut revenir sur les autres importations bateau par bateau de 2016 à maintenant. C’est clair que la CSS ne veut pas produire mais juste importer du sucre et en avoir le monopole. Il faut qu’il arrête la manipulation », a-t-il conclu.