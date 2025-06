L'Iran revendique de nouvelles frappes contre Israël et avertit d'une escalade

Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a annoncé avoir mené de nouvelles frappes offensives contre Israël. Selon un communiqué de presse du CGRI, ces attaques s'inscrivent dans la "poursuite de l'opération offensive combinée 'Vraie Promesse-3'" et sont une réponse aux "méfaits et agressions" du régime sioniste.



L'Iran affirme avoir ciblé des installations de production de carburant pour avions de chasse et des centres d'approvisionnement en énergie en Israël, utilisant une "multitude de drones et de missiles".



Le CGRI a également lancé un avertissement clair : les "opérations offensives des forces armées de la République islamique d'Iran continueront d'être plus féroces et plus étendues si l'agression persiste."



Dans le même temps, les forces de défense aérienne iraniennes ont déclaré avoir réussi à intercepter et à détruire "3 missiles de croisière israéliens, 10 drones et des dizaines de petits drones" sur le territoire iranien. Ces interceptions auraient été menées par le "Parapluie de Défense Aérospatiale du CGRI", sous le commandement du "Réseau Intégré et de l'État-major Conjoint de la Défense Aérienne du pays".