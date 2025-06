L'Iran est prêt à "envisager" la diplomatie "une fois l'agression stoppée" (ministre iranien)

L'Iran est prêt à "envisager" un retour à la diplomatie "une fois l'agression" israélienne "stoppée", a affirmé vendredi le ministre iranien des Affaires étrangères et chef négociateur pour le nucléaire, Abbas Araghchi, après sa rencontre avec les Européens à Genève.



"Nous sommes favorables à la poursuite des discussions avec "E3 (Allemagne, France, Royaume-Uni Ndlr) et l'Union européenne", a par ailleurs déclaré le ministre aux journalistes après sa rencontre avec les chefs de la diplomatie française, britannique et allemand et de l'UE dans la ville suisse.