L. Bodian, l’éternel retour en prison : Une mère, deux sœurs et une terreur sous leur toit

À Fanda, dans la commune de Niaguis (Ziguinchor), le cauchemar a duré trop longtemps pour la mère de Lamine Bodian. Dix mois après sa sortie de prison, il y retourne, cette fois pour violence à ascendant.

Selon les révélations de L’Observateur, cet homme d’une trentaine d’années, adepte notoire de l’« herbe qui tue », s’est imposé en tyran domestique, terrorisant sa propre famille jusqu’à ce que les voisins, excédés, sonnent l’alerte.



Un fils indésirable, un père à bout



Avant d’atterrir chez sa mère, Lamine Bodian vivait chez son père à Mpack, un village frontalier entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Mais ses violences répétées ont fini par épuiser la patience paternelle. Excédé par un fils qui n’apportait que problèmes et brutalités, le vieil homme l’a définitivement mis à la porte.



Condamné une première fois à dix mois de prison, Lamine avait bénéficié d’une remise en liberté. Mais loin de tirer des leçons de son premier séjour carcéral, il a choisi de reprendre ses mauvaises habitudes, changeant seulement de cible : après son père, ce fut sa mère qui subit ses violences.



Une mère et deux sœurs sous la coupe d’un bourreau



De retour sous le toit maternel, Lamine Bodian ne s’est pas assagi. Plutôt que de chercher à reconstruire des liens familiaux, il a instauré un climat de terreur. D’après les témoignages recueillis par L’Observateur, il réclamait régulièrement de l’argent à sa mère pour financer son addiction. Et quand elle refusait, il la jetait au sol et la rouait de coups.



Ses deux sœurs handicapées, impuissantes face à la situation, ont été les témoins silencieux d’un enfer quotidien. Non content de frapper sa propre mère, il allait jusqu’à la menacer de mort, instillant la peur au sein du foyer.



Les voisins disent stop



Pendant un temps, le voisinage a tenté de calmer les choses, s’interposant entre Lamine et sa mère pour éviter le pire. Mais face à la récidive et à la montée de la violence, leur patience a atteint ses limites. Ne voyant aucune amélioration, ils ont décidé de briser le silence et de saisir la gendarmerie de Niaguis.



Sans perdre de temps, les forces de l’ordre ont procédé à son arrestation et l’ont présenté devant le procureur. Résultat : retour express en prison.



Un cercle vicieux sans issue ?



Lamine Bodian est désormais derrière les barreaux. Mais pour combien de temps ? Ses dix premiers mois en détention ne lui ont visiblement servi à rien. Sa mère et ses sœurs, elles, espèrent enfin retrouver la paix, même si le spectre d’un retour du bourreau plane toujours.



Une chose est sûre : s’il n’est pas pris en charge ou surveillé après sa sortie, il y a fort à parier qu’il repassera par la case prison. Pour lui, comme pour sa famille, la question n’est plus de savoir s’il récidivera, mais quand.