Kristalina Georgieva, directrice générale FMI : « Nous allons voir comment accélérer les progrès vers l’attente des objectifs du développement durable »

L’économiste va participer à la conférence internationale sur le thème : « Développement durable et dette soutenable, trouver le juste équilibre ». À la veille de cette rencontre, elle a ainsi réitéré son « engagement fort » pour accélérer les progrès vers l’attente des objectifs du développement durable. Preuve que l’Afrique compte dans son agenda, le directrice du FMI veut mettre en évidence les obstacles au développement durable et ainsi proposer des solutions pour y mettre fin. À la tête du FMI, Kristalina Georgieva veut persévérer dans la promotion des femmes. Autant de questions qui vont être abordées lors une conférence internationale sur la dette et le développement durable qui se tiendra au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD), ce lundi 2 décembre 2019.