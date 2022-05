Kouthiaba Wolof : Abdoulaye Ndao lance une vaste opération de nettoiement et annonce ses objectifs.

La commune de Kouthiaba Wolof, département de Koumpentoum, va vivre durant une semaine une vaste campagne de nettoiement. Une initiative du maire nouvellement élu qui a profité de l'occasion pour décliner une partie de sa vision pour une commune propre.

Selon l'édile de la commune, l'événement est significatif à plus d'un titre. « Elle s'inscrit en droite ligne d'une vision orientée vers plus d'efficacité et d'efficience dans la gestion des déchets et leur valorisation sur l'ensemble du territoire national », a dit d'emblée M. Ndao. Ainsi donc, poursuit-il, « l'implication des collectivités territoriales est aussi un axe majeur dans cette dynamique avec l'adoption par l'Assemblée nationale, le 05 mai dernier, de la loi portant création de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged S.A). Une initiative qui contribue à l'adaptation du dispositif institutionnel aux besoins et attentes des populations et la consolidation des acquis enregistrés avec l'UCG, PROMOGED et d'autres structures qui les ont précédées ».

Ce qui conforte dira-t-il toujours, « l'engagement des maires que nous sommes à travailler en synergie avec la Sonaged et tous les acteurs pour que la gestion des déchets, une compétence transférée, se fasse de manière inclusive et participative pour améliorer le cadre de vie, créer des emplois et autres activités génératrices de revenus, valoriser les déchets au profit de l'agriculture bio, entre autres impacts en termes de valeur ajoutée et de retombées aux plans économique et social ».

La cérémonie de lancement de cette vaste opération, organisée en partenariat avec le PROMOGED, qui a déployé tout un arsenal, a été présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Kouthiaba.