Koungheul : Un violent incendie détruit une vingtaine de maisons

Au village de Mousdalifa (département de Koungheul), les populations sont dans la consternation après le passage d'un violent incendie qui a ravagé ce jeudi une vingtaine de concessions.



Selon nos sources, après avoir réduit en centres les habitations, le feu s'est propagé sous l'effet du vent en faisant des dégâts matériels énormes et en décimant un nombre impressionnant d'animaux ainsi que des vivres et des mobiliers.



Ce n'est qu'un peu plus tard que les soldats du feu se sont dépêchés sur les lieux du sinistre pour aider les populations à venir au bout des flammes.

En conséquence, le chef de village de Mousdalifa a tiré la sonnette d'alarme pour que de l'aide soit apportée aux sinistrés...