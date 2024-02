Koungheul/ Manque d'eau, d'électricité et d'axes routiers: Les habitants du village de Médina Dégouye tirent la sonnette d'alarme

Au village de Médina Dégouye, dans la commune de MAKA YOP( département de Koungheul), les habitants sont pris en tenaille entre absence d’axes routiers, manque d'eau et surtout d’électricité.



S'agissant de la pénurie du liquide précieux, celle-ci est devenue un véritable casse-tête pour eux, car le seul forage qui alimentait cette zone( 5.000 âmes), est tombé en panne depuis des années. " Médina Dégouye a soif et veut boire!", a réagi Ngora NDIAGANE( Jeune républicain).



Actuellement, c'est la croix et la bannière pour les habitants de ce village qui doivent souvent parcourir une dizaine de kilomètres, à bord de charrettes, afin de s'approvisionner en eau. En ce sens, ils appellent les autorités compétentes à trouver une solution urgente face à cette problématique. Mais également à faire de sorte que leur village puisse bénéficier des avantages de l'électricité à l'instar des autres localités qui sont sorties du noir depuis la mise en œuvre du programme d'accès universel à l'électricité.