Koumpentoum / Pencum Niani 2021 : le sport et la culture au service du développement.

La 7e édition du Festival Pencum Niani, initié et organisé par le Conseil départemental de Koumpentoum, s'est déroulée du 24 au 26 Décembre 2021 à Koumpentoum.



Pour cette édition, le Conseil départemental, dirigé par Oumar Sy a décidé d'allier le sport à la culture. Ainsi, après un carvanal où toutes les communautés ont fait étalage de leurs cultures, c'est la finale des phases Départementales des Navétanes 6e édition. La finale a opposé l'ASC Deggo de Koumpentoum à l'ASC Yakkar de Patoulane. C'est l'ASC Deggo qui s'est emparée du trophée sur le score de 1-0.



Pour les besoins de cette édition, le Conseil départemental de Koumpentoum, a remis à chaque ASC des 09 Zones, un jeu de maillot et un ballon. Les 04 demi-finalistes ont reçu en plus des jeux de maillot complets et les deux finalistes ont reçu des jeux de blouson et des médailles.



L'équipe championne départementale a reçu un grand trophée plus une enveloppe de 300.000 F et l’équipe vaincue s’est retrouvée avec 200. 000 F. Le meilleur joueur a eu aussi un trophée et 10.000 F...