Koumpentoum / Pencum Niani 2020 : Le conseil départemental fait le bilan des éditions précédentes et se projette...

La sixième édition du festival pencum Niani, a eu finalement lieu ce 30 Décembre 2020. Mais cette année, à cause de la pandémie à Covid-19, il a été célébré différemment par rapport aux autres années.



En effet, le président du conseil départemental, M. Oumar Sy a jugé nécessaire d'organiser, en lieu et place des activités traditionnelles du festival, un forum/bilan et perspectives.



Ainsi, conformément aux directives du chef de l'État, qui avait demandé de sursoir à toutes les activités devant regrouper du monde, la sixième édition du festival pencum Niani, s'est tenue dans le respect des mesures barrières.