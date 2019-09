Koumpentoum/ Pencum Niani 2019 : le conseil départemental va rendre hommage à feu El Hadji Madior Bouna Sémou Niang et au feu commandant Tamsir Sané

Du 27 au 29 Décembre 2019, le Niani terre de refus à la domination et à l’aliénation, va étaler à la face du pays, son inestimable patrimoine culturel et historique. Le Niani, actuel département de Koumpentoum, grâce à l’appui des partenaires, va vibrer durant cette période sous le thème : « L’insécurité un frein au développement des territoires : quelles stratégies pour un renforcement de la sécurité des personnes et des biens dans le Département ? »



Cette année encore, d’autres innovations vont intervenir. Une collectivité locale sera invitée d’Honneur (Conseil Départemental de Tambacounda) et la Communauté Ethnique des Peulhs sera aussi à l’honneur. Un symposium sera également organisé à cet effet. Mieux, cette édition sera l’occasion de rendre hommage à un digne fils du Niani, feu « El Hadji Madior Bouna Sémou Niang» et le Commandant de la Brigade de la Gendarmerie de Koumpentoum, feu Tamsir Sané, assassiné à Koumpentoum.