Koumpentoum : Le PM Ousmane Sonko a procédé au lancement du "PROGRESS" et des Coopératives Productives Solidaires pour dynamiser l’économie sociale et solidaire

Une initiative pour booster l’économie des terroirs

Le PROGRESS s'inscrit dans la Stratégie Nationale de Développement (SND) 2025-2029, qui met l'accent sur un développement durable, inclusif et respectueux de l’environnement. Selon les autorités, l’ESS est un levier essentiel pour améliorer les conditions de vie des populations et favoriser l'équité territoriale.



L'objectif principal du programme est de formaliser et structurer les petites et moyennes entreprises évoluant dans l’ESS, tout en leur apportant un soutien financier et technique.



En effet, le programme cible en priorité, les groupements de femmes et de jeunes entrepreneurs, les GIE agricoles engagés dans la transformation locale, les petites et moyennes entreprises artisanales, les mutuelles et coopératives sociales. "Le PROGESS bien sûr, tient compte des grandes vulnérabilités qui touchent certaines couches, particulièrement les jeunes et les femmes et aura à cœur d’intégrer les dimensions sexospécifiques. Je tiens à souligner qu’une plus grande discrimination devrait être consacrée en faveur des personnes à mobilité réduite", a indiqué le Premier Ministre Ousmane Sonko



En outre, pour assurer une meilleure répartition des richesses, le PROGRESS sera déployé dans les régions suivantes : Kolda, Louga, Sédhiou, Saint-Louis, Kédougou, Matam, Tambacounda et Ziguinchor, afin de matérialiser l’Equité territoriale dans les politiques publiques déclinée dans la vision 2050.



Les Coopératives Productives Solidaires, un autre levier de développement

En parallèle, le gouvernement, conduit par son Premier Ministre, Ousmane Sonko et le ministre de la Microfinance et de l'Economie, Sociale et Solidaire, a lancé les Coopératives Productives Solidaires, qui bénéficieront d’un package d’accompagnement comprenant : un agrément ESS et un accompagnement à la labellisation; un accès facilité au financement via le Pacte pour l’Inclusion Financière Universelle (PACTIFU),un appui matériel pour améliorer la productivité, un fonds de mutualisation solidaire pour stabiliser les prix et lutter contre la spéculation.



Le Fonds d’Appui à l’Économie Sociale et Solidaire (FAESS) accompagnera ces initiatives en matière de formation et d’assistance technique. " l’objectif sera de faire de sorte que chaque ménage ou le maximum de personnes soient membres d’une coopérative", a révélé le Premier Ministre, Ousmane Sonko lors de son discours, ce vendredi à Koumpentoum.



Un engagement fort pour l’inclusion économique

Les autorités ont insisté sur la nécessité de garantir un accès équitable aux opportunités économiques pour tous, notamment pour les femmes, les jeunes et les personnes à mobilité réduite.



Avec cette vision ambitieuse, le gouvernement entend faire de l’ESS un véritable moteur de croissance durable, en créant des emplois décents et stables et en renforçant les circuits économiques locaux.