Koumpentoum : Le Conseil départemental dote le centre de santé de matériel d'une valeur de près de 10.000.000 F CFA.

Le Conseil départemental de Koumpentoum vient de doter le Centre de santé d'un important lot de matériel à savoir :

Un appareil analyseur d'hormones 33P

Une étuve séchage par chaleur

Une table d'examen

Trois chaises roulantes pour bureau

Un incubateur bébé 100 standard

Un infant warmer LTBN 100A

Un autoclave médical ref 0215 à séchage à vapeur

Un distillalleur 5 litres et décalicificateur d'eau pour autoclave.

Un vaccum extractor kit complet ventouse.

La somme globale est 9.925.000 fcfa.

Ce geste du conseil clôture sa gestion budgétaire de 2019.

Le Comité développement sanitaire, à travers le Secrétariat Exécutif, remercie vivement le conseil départemental de Koumpentoum et apprécie ce beau geste à sa juste valeur.

"Ce n'est pas la première fois que le Conseil départemental de Koumpentoum intervient dans le Centre de santé de Koumpentoum. Ces équipements contribueront à soulager la population dans ses déplacements et amortir les charges de carburant du CDS" , a dit le président du comité de santé.



La cérémonie de réception a eu lieu ce 29 Janvier 2020...