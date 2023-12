King’s Cup : Avec un Sadio Mané buteur, Al-Nassr se qualifie en demi-finales

En quart de finale de la King's Cup, Al-Nassr a brillamment dominé Al-Shabab de Habib Diallo ce lundi, s'imposant aisément sur le score de 5-2 pour décrocher son ticket pour les demi-finales. Une performance marquée par la contribution de Sadio Mané, qui a non seulement inscrit un but à la 28e minute, mais a également délivré une passe décisive. Une bonne performance pour le sénégalais qui n’avait plus marqué de but depuis le 31 octobre au premier tour du King’s Cup.

Dans cette rencontre débridée, alors que Seko Fofana avait ouvert le score à la 17e minute, Carlos Junior a égalisé pour Al-Shabab à la 24e, précédant le but de Sadio Mané. Ghareeb a ensuite renforcé l'avance d'Al-Nassr en fin de première période, et l’inusable Cristiano Ronaldo a aggravé le score (4-1, 74e.) Avec son entrée en jeu un peu après la demi-heure, Habib Diallo n’a pas réussi à aider son équipe.



La réduction du score de Bahebri à la 90e minute ne fera pas grand chose à l’issue de la rencontre. Finalement, Mohammed Khalil Marran, sur une passe de Sadio Mané, a inscrit le cinquième but pour sceller la victoire 5-2 d'Al-Nassr. Al Nassr rejoint en demi-finale Al Hilal de Kalidou Koulibaly victorieux (3-0) sur Al Tawoun.