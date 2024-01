Khossanto : le lac artificiel et les fûts à ciel ouvert de la SORED MINES, décime le bétail des populations!

Qui arrêtera la SORED MINES ? Malgré les nombreuses alertes, la société minière protégée par on ne sait qui, continue de faire comme bon lui semble. En effet, la société dirigée par Ousmane AHNE, défie au grand jour, les communautés dont elle exploite l’or. Sous le regard et le silence intrigant du ministère des Mines et de la géologie, dirigé par Oumar SARR, la société minière exploite tranquillement l’or de Khossanto sous fond de désastre écologique.



En effet, pour laver son or la société minière a creusé des lacs artificiels mais qui sont à ciel ouvert, causant mort d’enfants et d’animaux C’est dans cet étang que N. Konaté, un garçon âgé de douze ans a été retrouvé mort noyé. Cette vaste étendue d’eau a été créée par la société minière dans la commune de Khossanto. Outre l’absence de grille de protection, ce lac à ciel ouvert constitue un danger pour les populations bien que situé à quelques quatre kilomètres environ du village. L’étang a été créé par Sored Mines dans sa mine à Khossanto et il est non sécurisé. Les enfants s’y rendent souvent pour y nager. Le petit garçon s’était noyé en présence de son frère qui l'a perdu de vue dans l’eau. À l’époque les populations avaient dénoncé avec la dernière énergie cet état de fait et demandent à l’État d’agir. Au lendemain du drame, le ministre Oumar Sarr, pour certainement amuser la galerie, avait envoyé sur place une mission d’enquête. Ce rapport dont on ne connaîtra jamais le contenu, dort dans son tiroir. Et la société semble ne pas être inquiétée. Sinon, comment comprendre que ce même lac puisse continuer à causer les mêmes dégâts. Car en plus du lac à ciel ouvert, ce sont des fûts de SODIUM de CYANURE qui sont laissés à l’air libre, tout au tout du LAC. Les risques pour les populations et les animaux sont énormes. Conséquences, ce sont des dizaines de bétail et des animaux qui meurent. Parmi les éleveurs impactés, S.M. Cissokho et son frère qui ont perdu 4 bœufs, interpellent les autorités pour mettre fin à cet indiscipline environnementale...