Khossanto / Année scolaire 2021 - 2022 : Le conseil municipal et Endeavour Mining injectent 6 millions.

Pour accompagner les élèves en particulier et l’éducation en général, la commune de Khossanto peut compter sur la société minière, Endeavour Mining (SGO).



En effet, la commune de Khossanto et la Endeavour mining ont injecté une valeur de 6 millions de francs en fournitures scolaires. Le matériel a été mis à disposition des deux CODEC de Khossanto et Diakhaling, en présence des représentants de la société minière.



Occasion pour le premier magistrat de la commune de Khossanto, M. Mamady Cissokho, de saluer « les efforts énormes de Endeavour mining dans tous les secteurs. Même si la société n’exploite pas notre périmètre communal, elle est un partenaire privilégié de la commune », a dit le maire...