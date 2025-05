Khalifa Sall : « Les arrestations ne sont pas... » et appelle à un dialogue « sur les préoccupations des populations »

Présent au dialogue national, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a salué la présence de tous les acteurs. Pour lui, le dialogue est la meilleure forme de gestion des affaires publiques, rappelant qu'ils sont des "disciples de Senghor".



En tant que membre de l'opposition, leur objectif est de faire en sorte qu'à l'issue de ces échanges, le Sénégal soit mieux dirigé et réconcilié.



Dans ce sens, il souligne que l'opposition évolue dans un contexte difficile. « Les arrestations et les interpellations ne sont pas des méthodes qui peuvent permettre une gouvernance apaisée. À côté du "jub-jubal-jubanti", il faudra y ajouter un "Jubbo" sincère. Ce "Jubbo" permettra de dépasser les clivages, de pacifier les rapports et d'aller vers des réformes qui favorisent une démocratie apaisée mais surtout efficace », a-t-il avancé.



Par ailleurs, Khalifa Sall a insisté sur le fait que ce dialogue ne devrait pas être politique. Il devrait plutôt « porter sur les préoccupations des populations, c'est-à-dire un dialogue qui porte sur les questions sociales ».