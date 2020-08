Keur Massar / Inondations : Les habitants des Parcelles Assainies fustigent le mutisme des autorités locales.

Les habitants des Parcelles Assainies de Keur Massar renouent avec les inondations en cette période hivernale. Des maisons entières sont sous les eaux et d'autres difficiles d'accès, selon les habitants qui se sentent abandonnés à leur triste sort. « Chaque année on vit le même calvaire. Les vieilles personnes sont victimes de fracture car elles sont sujettes à des accidents car la chaussée devient très glissante avec l'état des routes qui se dégrade », a déploré ce père de famille. À cela s’ajoute l’inaccessibilité de ces quartiers encerclés par les eaux stagnantes des inondations. « Impossible d’évacuer un malade, surtout la nuit. J'ai un voisin qui souffre d'insuffisance rénale et il est souvent confronté à des crises la nuit. C'est dangereux. Il faut que les autorités réagissent car c'est trop difficile », ajoutera-t-il.