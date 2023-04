Kédougou : en partenariat avec la SGO, la mairie de Khossanto construit et équipe une case des tout-petits.

Dans le cadre du développement de la petite enfance et de l’épanouissement intellectuel de ces derniers, l’équipe municipale, avec à la tête le HCCT et maire de Khossanto, M. Mamady Cissokho, en collaboration avec son partenaire technique et financier, la Sabodala Gold Operation, filiale de Endeavor mining, a entièrement construit et équipé une case des tout-petits.



Cet investissement d’un coût global de plus de 12 millions, vient renforcer les nombreuses autres actions dans le secteur de l’éducation et de la protection de l’enfance. Un geste hautement salué par la coordination régionale de la case des tout-petits qui invite les autres collectivités territoriales à investir davantage dans la petite enfance.