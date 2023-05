Kédougou/Sport : la jeunesse sportive déplore le grand retard des travaux du stade régional et menace de passer à la vitesse supérieure.

À quelques jours de la venue du chef de l’État, les jeunes du mouvement navétane ont dénoncé ce vendredi 5 mai 2023, le grand retard apporté dans les travaux du stade régional et menace de descendre dans les rues si aucune diligence n'est faite pour achever le chantier.

Une jeunesse sportive qui se sent laissée en rade avec de nombreuses difficultés liées au sport, notamment les infrastructures, le déplacement entre régions, le grand retard des travaux au niveau du stade régional. Ils ont également rappelé le bus des sportifs promis par le président de la République.



Le président de la ligue régionale de football, Sadio Cissokho n'a pas mâché ses mots pour dénoncer avec fermeté les maux de la jeunesse dans le domaine sportif. Ils exige l'achèvement des travaux du stade et sa livraison. Le stade municipal est fermé pour les raisons de pose de gazon synthétique, offert par la fédération sénégalaise de football. Ils exigent aussi la réalisation de tribunes dignes de ce nom et des projecteurs.

Enfin, il demande la mise en place d'un fonds de financement du sport à travers des fonds miniers..