Kédougou – Gada Dinguessou : un trafiquant de chanvre indien arrêté à l’aube

La Brigade régionale des stupéfiants de Kédougou a mené une nouvelle opération réussie dans sa lutte contre le trafic de drogue. Le 16 septembre 2025, un individu a été interpellé à son domicile, dans le quartier Gada Dinguessou, pour détention et trafic de chanvre indien.Tout est parti d’une information anonyme faisant état d’un suspect qui recevait ses clients directement chez lui. Après vérifications, les enquêteurs ont confirmé les faits et organisé une descente ciblée dès l’aube. À 06h00, le mis en cause a été appréhendé à son domicile.La perquisition a permis de mettre la main sur :• 500 grammes de chanvre indien prêts à être écoulés ;• une paire de ciseaux et un couteau, servant au conditionnement de la drogue ;• 50 000 francs CFA, supposés provenir du trafic.Les produits et le matériel saisis ont été consignés pour les besoins de l’enquête. Le suspect, placé en garde à vue, sera présenté devant la justice.