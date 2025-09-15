Kaolack- inondations et routes impraticables : "La situation est alarmante" (Pape Simakha)

Face à la presse, ce dimanche, Pape Simakha, coordinateur du Collectif ''Aar Sunu Projet'' est revenu sur les maux dont souffre Kaolack.
"La commune fait face à de nombreuses difficultés qui affectent la vie quotidienne de ses habitants. Concernant les inondations, il faut signaler que la plupart des quartiers pataugent. À chaque saison des pluies, les quartiers se transforment en véritables lacs. Le manque de canalisations et d’infrastructures de drainage provoque des stagnations d’eau qui perturbent la circulation'', a-t-il regretté.
Poursuivant, Pape Simakha a pointé du doigt le taux de chômage qui, selon lui, est très élevé à Kaolack. ''Nous avons un chômage endémique à Kaolack. Les jeunes n'ont qu'une seule source de revenus, les Jakarta [...]. Malgré son importance économique, notamment grâce au commerce de l’arachide et au port fluvial etc, Kaolack peine à offrir des emplois stables à sa jeunesse", a-t-il déploré.
Le coordinateur du collectif ''Aar sunu projet'' a également dénoncé l'état des routes et les problèmes auxquels sont confrontés les populations des quartiers périphériques. ''Les routes sont devenues impraticables notamment les routes secondaires. Aussi, les habitants de Ngane et environ n'ont pas de bus pour se déplacer. C'est honteux qu'au 21e siècle, il y ait toujours des quartiers dans la commune Kaolack qui utilisent des charrettes pour se déplacer''.
Face à tous ces maux, Pape Simakha interpelle le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko. ''Il faut qu'ils viennent secourir Kaolack parce que la ville est très souvent oubliée par les autorités'', a-t-il conclu.
