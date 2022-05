Kaolack / Zone centre : Le nombre d'accidents passe de 105 en 2021 à 114 en 2022 soit un total 24 tués contre 33.

Le nombre d'accidents de la circulation a largement grimpé ces 04 derniers mois c'est-à-dire entre 2021 et 2022 au niveau de la légion centre.



Selon le commandant de la compagnie de la gendarmerie de Kaolack ( légion centre), le capitaine El Hadj Yoro Diouf, il est passé de 105 en 2021 à 114 en 2022. Le nombre de morts a aussi connu une hausse de 24 à 33 tués.

Les axes routiers les plus accidentogènes sont la RN1 avec un taux de 43,85% et la RN4 avec un taux de 30,70%.



Les causes sont les suivantes : l'état des infrastructures, la vétusté du parc automobile, le facteur humain, le défaut de maîtrise et la vitesse excessive.



Notons que le nombre de blessés a toutefois connu une baisse avec un total de 228 contre 225 blessés...