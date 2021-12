Kaolack / Violences et harcèlement dans le monde du travail : Les femmes portent le plaidoyer dans le Saloum.

Le réseau national des femmes syndicalistes du Sénégal a initié un foirail dans la région de Kaolack. Objectifs : Sensibiliser et vulgariser la convention 190 de la recommandation 206 de l'Organisation Internationale du travail ( OIT) sur l'élimination de la violence et le harcèlement dans le monde du travail.



À Kaolack, les femmes syndicalistes regroupant les 05 centrales ont participé à cette journée. Laquelle journée était aussi une occasion pour faire une communication sur les voies et moyens afin que le Sénégal puisse ratifier ladite convention.



Ces dernières ont également émis des slogans tels " Stop à la violence et au harcèlement au travail", " Halte à la violence et au harcèlement en milieu du travail", entre autres...