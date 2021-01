Kaolack / Thioffack : Des malfaiteurs visitent le domicile d'une commerçante, échangent des tirs avec la police et emportent quelques marchandises.

L'attaque a eu lieu dans la nuit du lundi au mardi à Thioffack (commune de Kaolack).



Des malfaiteurs munis d'armes à feu et de machettes ont visité le domicile d'une commerçante au quartier Thioffack, non loin du terminus. Usant d'un matelas pour escalader le mur, les malfrats ont défoncé la porte de la boutique avant de mettre la main sur des marchandises et une somme de 150.000 Fcfa. Avant de prendre la poudre d'escampette, ils sont tombés sur les éléments de la police de Kaolack qui ont été interpellés par la propriétaire de la maison du nom de S. Ndiongue.



Il s'en est suivi des échanges nourris de coups de feu à la sortie de la commune de Kaolack. Acculés par les hommes du commissaire Serigne Diop, les malfaiteurs ont finalement abandonné les marchandises et quelques armes. Seuls les tissus à moindre coût ont été emportés, selon la victime...