Kaolack / Tabaski 2021- Moutons : Plus de 18.000 têtes recensées entre Kahone et Dialagne.

Les préparatifs de la Tabaski vont bon train au niveau des différents points de vente.



Au foirail de Dialagne, le comité en charge du recensement des moutons, a enregistré à ce jour plus de 16.000 têtes venant à l'intérieur du pays et des pays limitrophes dont le Mali et la Mauritanie.



À Dialagne, au moins 2.000 moutons ont foulé le sol de ce foirail niché entre Médina Baye et Léona Niassène.



Pour l'heure, les prix des moutons varient entre 70.000 et 300.000 Fcfa bien que ce n'est pas encore la grande affluence du côté des clients...