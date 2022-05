Kaolack / Suspension des activités de l'Aprodel au sein de Bby : Le mouvement des femmes s'auto-saisit.

Le mouvement des femmes de l'Aprodel a fait face à la presse kaolackoise au sortir d'une réunion de bureau extraordinaire pour se prononcer sur l'actualité politique, notamment la position dudit parti au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar.



" Statuant sur la situation du parti et du Bby,

Considérant notre compagnonnage avec le Benno depuis 2012, Considérant notre constance et notre cohérence dans cette dynamique, Considérant les efforts individuels de notre leader... Constatons avec désolation et beaucoup de regret le mutisme et l'indifférence des responsables face à la suspension des activités de l'Aprodel.



Interpellons le parti et plus particulièrement le président Macky Sall..."



Les femmes de l'Aprodel de formuler ainsi une demande solennelle à leur leader. "Connaissant les efforts énormes et son rôle éminemment politique et stratégique dans le Bby, demandons au président Moussa Fall de revoir son compagnonnage avec la coalition présidentielle et exigeons plus de respect et de considération en tant qu'allié".



Ledit mouvement invite ainsi les militants de l'Aprodel à se tenir debout en vue de prendre leur destin en main...