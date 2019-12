Kaolack / Série d'accidents à Kahone : La population bloque la route nationale pour exiger l'érection de ralentisseurs.

Les habitants de la commune de Kahone ( département de Kaolack), ont barré ce matin la route nationale numéro 1 pour fustiger la recrudescence des accidents sur cet axe routier.



La manifestation spontanée de ce matin est causée par un énième accident entre un camion et un particulier ayant occasionné une blessée grave du nom de Khady Faye, élève au lycée de Kahone. Pour se faire entendre, les parents d'élèves et leurs enfants ont pris d'assaut la Rn1 afin de lancer un cri de détresse aux autorités locales qui tardent encore à ériger des dos d'âne sur cette route.



La victime elle, qui est actuellement entre la vie et la mort, a été évacuée à l'hôpital régional de Kaolack par les sapeurs pompiers...