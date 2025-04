Kaolack - Respect de la réglementation dans le secteur de la boulangerie : "Les contrôles ont révélé une sous-déclaration..." (Inspectrice régionale du travail)

L’Inspection régionale du Travail et de la Sécurité sociale de Kaolack reçoit chaque semaine plusieurs plaintes liées notamment au secteur de la boulangerie. La révélation a été faite ce lundi par Bousso Guèye Faye, inspectrice régionale du Travail et de la Sécurité sociale de Kaolack.



« La boulangerie est un secteur qui est plus ou moins caractérisé par sa conflictualité. Au niveau de l’inspection, nous recevons souvent des plaintes et des renseignements relatifs à ce secteur. À l’origine de ces plaintes, on peut identifier un défaut de compréhension de la législation. Certes, nul n’est censé ignorer la loi, mais il faut avouer que la législation du travail présente une certaine complexité et souvent, les acteurs n’ont pas le même niveau d’information. Les conflits sont relatifs aux contrats de travail, tantôt à la qualification des travailleurs journaliers, tantôt aux licenciements et aux droits qui en découlent », a fait savoir l’inspectrice régionale du travail.



Elle poursuit : « Mais on se rend compte que c’est davantage un manque de compréhension qu’une volonté réelle de nuire ou de licencier. C’est pourquoi nous jugeons vraiment nécessaire de les informer sur la réglementation de manière globale ».



Bousso Guèye Faye s’exprimait à l’occasion d’un atelier de renforcement des capacités des acteurs de la boulangerie sur la convention collective nationale du secteur. « La finalité est qu’au sortir de cette rencontre, on puisse observer une trêve sociale. Ce n’est donc pas pour rien qu’aujourd’hui, nous avons convié à la fois les syndicats des travailleurs de la boulangerie, la Fédération nationale des boulangeries et les conseillers juridiques de ces employeurs, pour que vraiment tout le monde soit au même niveau d’information. Les travailleurs sont également conviés à cette rencontre. »



Concernant les boulangeries en règle, elle révèle que la plupart d'entre elles ne sont pas déclarées.



« Ce sont des boulangeries qui existent depuis des mois, voire des années, mais qui n’ont pas accompli la formalité de déclaration, à la fois de la boulangerie elle-même et des travailleurs qu’elles emploient. Or, la réglementation, notamment le Code du travail, impose que tout établissement, toute boulangerie qui ouvre, doit faire l’objet d’une déclaration au niveau de l’inspection du travail afin que nous puissions, à notre niveau, les répertorier dans la base de données des entreprises de la région. Donc, les contrôles ont révélé une sous-déclaration de la part de ces entreprises. La rencontre d’aujourd’hui portera aussi sur la protection sociale, mais également sur les conditions de santé et de sécurité des boulangeries », a-t-elle conclu.



Fallou Galass Sylla