Kaolack : Pénurie d'eau dans 6 quartiers de la ville de Mbossé.

Gawane, Touba Ndorong Extension, Ngane Saër, Ngane Alassane, Ngane Alassane Extension et Ocass, sont les 6 quartiers de la commune de Kaolack qui sont restés plusieurs jours sans avoir à leur disposition le liquide précieux.



Ainsi, non seulement l'eau ne coule plus des robinets, mais aussi, ils (habitants) ont fini d'utiliser leurs réservoirs. Du coup, les femmes font des kilomètres pour chercher de l'eau dans les jardins où celle des puits est actuellement très prisée.



"Nous nous rendons très souvent dans ces jardins afin de permettre aux membres de nos familles respectives d'avoir de l'eau pour se doucher ou pour faire d'autres besoins. Les foyers qui sont dépourvus de ressources utilisent cette eau pour étancher leur soif en la filtrant. Vous voyez comment c'est difficile de vivre dans ces conditions surtout dans ce contexte de Coronavirus…", a martelé une habitante du nom de Fatou Ndiaye.



Abondant dans le même sens, Kabou Dieng fustige cet état de fait en lançant un message aux autorités. " Ce message est adressé aux autorités étatiques, c'est-à-dire au gouverneur, au préfet et à madame le maire de Kaolack. Les populations ont vraiment soif. Depuis des jours, nous sommes restés sans eau car elle ne coule plus des robinets. Vous nous demandez de rester chez nous, sans pour autant ravitailler en eau les quartiers impactés par cette pénurie. Nos épouses, nos mamans, nos sœurs etc, sont fatiguées de cette situation…", a-t-il regretté.



À rappeler que ce phénomène est très fréquent à Kaolack. Et les quartiers les plus touchés, hormis ceux précités, sont Médina Baye, Dialagne, Fass Cheikh Tidiane, Kabatoki, Lyndiane, entre autres...