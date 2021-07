Kaolack : Mariama Sarr met à la disposition de ses comités, des guides religieux et de la population des denrées alimentaires en prélude à la Tabaski.

Ministre, maire de Kaolack et responsable politique de l'Apr, Mariama Sarr n'a pas lésiné sur les moyens.



Pour permettre à ses plus de 200 comités dont 100 membres par comité, de passer une bonne fête de Tabaski, Mariama Sarr a mis à leur disposition des denrées alimentaires composées de pommes de terre et d'oignon ainsi que des enveloppes financières.



Au delà de ses sensibilités politiques réparties au niveau des 45 quartiers de Kaolack, elle a aussi pensé aux autorités religieuses de Kaolack, aux notables et aux populations démunies.



Elle a aussi saisi cette occasion pour inviter au respect des gestes barrières et promis d'apporter la contribution de la mairie de Kaolack dans le cadre de la lutte contre le variant Delta...