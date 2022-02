Kaolack : Les équipes de football dénoncent la non-prise en compte de la décoration de Thierno Kosso Diané, président de la ligue de football.

Après le sacre de l'équipe nationale de football lors de la CAN 2021 qui s'est déroulée au Cameroun, les présidents des clubs de football de Kaolack ont tenu un point de presse ce samedi.



En effet, ils ont fustigé l'injustice subie par Thierno Kosso Diané, président de la ligue de football de Kaolack et 5ème vice président de la fédération sénégalaise de football qui n'a pas été pris en compte dans la liste des décorés à l'issue de la coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal.



Le collectif des présidents de club demande au ministre des sports et au Président de la République de réparer cette injustice à l'endroit du président de la ligue de football de Kaolack qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite du football sénégalais.