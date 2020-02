Kaolack : La commune frappée par un manque d'eau sans précédent.

L'eau ne coule plus des robinets depuis 48 heures dans la commune de Kaolack. Cette pénurie du liquide précieux, indispose les habitants de la ville de Mbossé, notamment ceux qui habitent au niveau du centre-ville qui vont se ravitailler dans les quartiers environnants.



Ainsi, aucune structure n'a été épargnée, et les plus touchées sont l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass et la Maison d'arrêt et de correction de Kaolack.

Selon la société en charge de la distribution de l'eau( Seneau), ce dysfonctionnement est dû à un incident sur le réseau, mais ne donne pas de date par rapport au retour à la normale.



À signaler que c'est une situation qui est récurrente dans cette ville depuis ces trois derniers mois...