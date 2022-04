Kaolack : La Douane procède à l'incinération de la drogue et des faux médicaments saisis d'une valeur de près de 41 milliards de fcfa.

La cérémonie d'incinération de la drogue et des faux médicaments saisis par la direction régionale des Douanes du centre au courant de l'année 2021, a été paraphée ce jeudi à Kaolack.



La drogue était ainsi composée de chanvre indien, morphine et de métaphétamine. Le montant global y compris les faux médicaments est estimé à 40.702.521.562 de nos francs.



Plusieurs autorités étaient présentes dont le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, le directeur Régional des Douanes du Centre, le colonel Bourama Diémé, le procureur de la République près le TGI de Kaolack, Cheikh Dieng, le greffier en chef, Moussa Ndao, le préfet de Kaolack, Ahmet Tidiane Thiaw, etc...