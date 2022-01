Kaolack : Honoré par les deux candidats de Bby, Diène Farba Sarr demande aux kaolackois de voter massivement les listes du président Macky Sall.

Le ministre Diène Farba Sarr a reçu les deux candidats de Bby, à savoir Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye.



À cette occasion, M. Sarr a reçu également le satisfecit des candidats de Benno Bokk Yakaar pour les différents services qu'il a rendus à leur parti (Apr) depuis sa création.



Un cadeau symbolique lui a été remis par Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye sous forme de remerciements pour tous ses efforts consentis depuis l'avènement du président Macky Sall à la tête du pays.



Diène Farba Sarr qui dit être confiant quant à la victoire de Bby à Kaolack commune et Kaolack département, a lancé un appel aux kaolackois pour qu'ils votent massivement les listes de cette coalition...