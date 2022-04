Kaolack / Fêtes de pâques : Mohamed Ndiaye Rahma appuie les femmes catholiques.

Le ministre conseiller chargé des affaires religieuses a mis à la disposition des femmes catholiques et de l'église de Kaolack un important appui en cette période de fin de carême et début de Pâques.



Le don est composé de plus d'une tonne de sucre, 200 paquets d'eau, 100 cartons de cannettes et une enveloppe de 500 mille Fcfa.



Une forte délégation du ministre conseiller Mohamed Ndiaye Rahma s'est ainsi rendue ce matin à la paroisse de la cathédrale de Kaolack afin de remettre cet appui aux responsables de l'église et aux femmes catholiques.



Le curé, Abbé Raphaël Ndiaye, s'est félicité de cette démarche qui est la preuve, selon lui, d'une grande fraternité et d'une solidarité humaine...