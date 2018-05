Kaolack/Dya : Une dizaine de malfaiteurs lourdement armés, dévalisent des boutiques et blessent une personne

Une dizaine d'assaillants à bord d'un 4x4 ont visité aux environs de 4 heures du matin la commune de Dya en dévalisant une boutique, une quincaillerie, un atelier d'un tailleur etc. Armés jusqu'aux dents, ils ont emporté avec eux des marchandises et une importante somme d'argent avant de prendre la tangente sur la route de Ndiébel. Auparavant, une personne a été blessée lors d'un accrochage avec la population et admise à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack.



Joint au téléphone, le maire Ndiogou Baba Mbodj a dénoncé cette attaque et demandé l'érection d'un poste de gendarmerie entre les communes de Sibassor et Dya pour lutter contre l'insécurité dans cette zone.