Kaolack- Deux jours après sa réfection, la route de Mérignac dans un piteux état : les autorités interpellées

La célèbre route de Mérignac située dans la commune de Kaolack est un véritable cauchemar pour les automobilistes, de même que pour les piétons. En effet, cette route très prisée par les taxis, motos Jakarta et autres bus Tata, est dans un piteux état.

La partie goudronnée a complètement disparu. Truffés de nids de poule et remplis d’eaux pluviales, les usagers de cet axe routier sont obligés de dévier ou se faufiler dans les ruelles pour arriver difficilement à destination. '' Si on vous dit que cette route a été réfectionnée il y a juste deux jours, vous ne le croirez jamais. Et pourtant c'est la vérité. Malheureusement c'est du 'taff yeugueul'. C'est vraiment déplorable. Nous lançons un appel à ce que la route de Mérignac soit réfectionnée", a lancé Mansour Gaye.

Très remontés contre la situation calamiteuse de cette route, les usagers demandent aux autorités compétentes d’atténuer leur souffrance, surtout avec l'approche du Gamou durant lequel Kaolack accueille des milliers d'hôtes.