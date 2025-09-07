Kaolack - Approvisionnement en eau : La cité religieuse de Médina Baye réclame un nouveau forage 'C'est une nécessité!' (Président Jamyatou Ansarud'Din).

Les autorités religieuses de Médina Baye ont exprimé hier un besoin pressant pour la construction d’un nouveau forage capable de fournir de l’eau en quantité suffisante pour parer aux pénuries d'eau surtout en période de Gamou. ''On a besoin d'un forage pour assurer le ravitaillement en eau surtout en periode de Gamou de Médina Baye. C'est une nécessité'', a fait savoir Serigne Aliou Cissé Niang, président national de la Jamyatou Ansarud'Din.

À l'en croire, l’expansion du réseau hydraulique de la cité religieuse permettra un approvisionnement correcte en eau, lors du Gamou où il y'a une grande affluence à Kaolack surtout à Médina Baye. ''Nous avons besoin d'un forage qui pourra, en dehors des jours de manifestation, renforcer le ravitaillement en eau globale de la ville de Kaolack. Son Eminence, le Khalife Cheikh Mahi Ibrahima Niass, avait saisi l'autorité par correspondance pour lui demander l'autorisation avec l'accompagnement des Talibés de contribuer à la réalisation de ce forage ici à Médina Baye pour soulager les populations[...].'', a-t-il ajouté.

Serigne Aliou Cissé Niang faisait face à la presse pour faire l'évaluation du Gamou international de Médina 2025. Un bilan jugé globalement satisfaisant par la Jamyatou Ansarud'Din et le comité d'organisation des manifestations et activités de la Fayda (COMAF).