Kaolack / Aminata Touré choisie tête de liste nationale de Bby : Ses amis remercient le président Macky Sall et appelent à l’union des cœurs.

La décision du président de la République de choisir Aminata Touré comme tête de liste nationale de Bby est chaleureusement accueillie à Kaolack.



Du côté du mouvement des amis de Mimi Touré, le patron de Bby a une fois de plus hissé la femme au premier rang en prenant cette décision "historique".



Mawdo Diallo et ses camarades ont saisi cette occasion pour manifester toute la satisfaction des kaolackois à travers ce choix qui vient d'après eux, réitérer un engagement sans faille auprès de son Excellence, le président Macky Sall.



Les amis de Mimi Touré ont par ailleurs lancé un appel à l'ensemble des sensibilités de l'Apr et de Benno Bokk Yakaar pour une unité des cœurs autour des choix du président Macky Sall au niveau national et local. Dans la même veine, ils ont déclaré être prêts à se ranger derrière les têtes de liste de Bby à Kaolack pour donner une majorité écrasante au président Macky Sall à l'hémicycle...