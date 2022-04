Kaolack : Ahmed Youssouf Bengelloune et ses alliés réitèrent leur engagement auprès du président Macky Sall et soutiennent sa liste aux prochaines législatives.

Après les locales, Kaolack Nouvelle Vision (KNV) et ses alliés ont décidé de retourner au bercail, à la suite d'un compagnonnage avec la coalition And Nawlé / And Liguéey.



Le président du Conseil départemental de Kaolack, Ahmed Youssouf Bengelloune l'a fait savoir ce mardi lors d'un face-à-face avec la presse locale.



« Le mouvement Kaolack Nouvelle Vision que j'ai l'honneur de présider et mes alliés réitérons notre engagement auprès du président de la République, son excellence Macky Sall et soutenons la liste qu'il sera amené à nous proposer lors des prochaines élections législatives qui auront lieu le 31 juillet 2022... » a indiqué le président du conseil départemental de Kaolack.