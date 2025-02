Kaolack - Affrontements à l'USSEIN : Plusieurs étudiants arrêtés...

Les étudiants de l’Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass (USSEIN) de Kaolack ont mis leur menace à exécution. Ce matin, ils ont bloqué la route nationale et brûlé des pneus pour exiger le respect des engagements du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). Après plusieurs heures d’affrontements avec les forces de l’ordre, le calme est finalement revenu et la circulation a repris son cours normal. Cependant, plusieurs étudiants ont été interpellés durant les échauffourées.



« Il y a eu plusieurs arrestations. Je peux dire qu’il y a plus de 15 étudiants qui ont été arrêtés », nous informe un étudiant sous couvert d’anonymat. De leur côté, les forces de l’ordre continuent de quadriller la zone...