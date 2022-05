Kaolack / Activités culturelles : Le docteur Alioune Diouf appuie le lycée de Ngane Saër et appelle à l'unité autour de Mimi Touré.

Le président du mouvement national pour le patriotisme et le développement social/ FONK Sa REW a été le parrain des journées culturelles du gouvernement scolaire du lycée de Ngane Saër (commune de Kaolack).



Le responsable politique de l'Apr à Kaolack en a profité pour apporter un appui considérable à cet établissement scolaire. En effet, il a offert une salle de classe à cette école, annoncé la climatisation des bureaux du proviseur, du censeur et du surveillant général. Et cerise sur le gâteau, il a gracieusement mis à la disposition de l'administration une photocopieuse doublée d'une imprimante-scanner. Ainsi qu'une enveloppe financière pour accompagner le gouvernement scolaire dans l'organisation de ses journées culturelles.



S'exprimant sur les prochaines législatives, le docteur Alioune Diouf a fait un appel solennel à l'ensemble des militants de Benno Bokk Yakaar de l'Apr pour une union autour de la tête de liste nationale, madame Aminata Touré pour une victoire éclatante à 90%...