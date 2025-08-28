Kafountine : un trafiquant abandonne 150 kg de chanvre indien après une course-poursuite


Kafountine : un trafiquant abandonne 150 kg de chanvre indien après une course-poursuite
La brigade de gendarmerie de Kafountine a réalisé une importante saisie de chanvre indien dans la nuit d'hier, mercredi. Plus de 150 kilogrammes de drogue ont été interceptés lors d’une opération de surveillance.
Selon les premières informations, le convoyeur transportait la marchandise à bord d’une moto à trois roues. Apercevant les gendarmes, il a aussitôt pris la fuite, déclenchant une course-poursuite. Acculé, le suspect a finalement abandonné son véhicule et la marchandise avant de disparaître dans la nature.
La drogue saisie a été mise à la disposition des autorités compétentes. Une enquête est ouverte pour retrouver le trafiquant en fuite.
Autres articles
Jeudi 28 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
[Contribution] Gaz naturel sénégalais : la décision des cinq prochaines années qui pèsera sur les cinquante suivantes

[Contribution] Gaz naturel sénégalais : la décision des cinq prochaines années qui pèsera sur les cinquante suivantes - 28/08/2025

Keur Socé (Kaolack) : un jeune footballeur décède suite à un malaise en plein match

Keur Socé (Kaolack) : un jeune footballeur décède suite à un malaise en plein match - 28/08/2025

Mbour : Un Commerçant de 50 Ans en Prison pour le Viol d'une Collégienne de 17 Ans

Mbour : Un Commerçant de 50 Ans en Prison pour le Viol d'une Collégienne de 17 Ans - 28/08/2025

Guédiawaye : sextape, menaces et chantage – deux commerçants tombent dans leur propre piège

Guédiawaye : sextape, menaces et chantage – deux commerçants tombent dans leur propre piège - 28/08/2025

Rencontre Macron-Diomaye à Paris : Les deux chefs d’État expriment leur commune volonté à renforcer leur coopération

Rencontre Macron-Diomaye à Paris : Les deux chefs d’État expriment leur commune volonté à renforcer leur coopération - 28/08/2025

Hommage à Serigne Makhtar Diène, décédé hier sur Ila - Touba (Par Mamadou Moustapha Mbaye, journaliste à DakarActu)

Hommage à Serigne Makhtar Diène, décédé hier sur Ila - Touba (Par Mamadou Moustapha Mbaye, journaliste à DakarActu) - 28/08/2025

Coup de filet au marché des Castors : la Brigade des Stups frappe un gros fournisseur

Coup de filet au marché des Castors : la Brigade des Stups frappe un gros fournisseur - 28/08/2025

Plan de circulation du gamou de Tivaouane : interdiction pour les véhicules hippomobiles de circuler sur les routes bitumées[...]Le stationnement sur la voie publique interdit

Plan de circulation du gamou de Tivaouane : interdiction pour les véhicules hippomobiles de circuler sur les routes bitumées[...]Le stationnement sur la voie publique interdit - 28/08/2025

Veille de Maouloud : Serigne Cheikh Abdou Mbacké de Darou Mouhty et Thierno Malick Ba ibn Thierno Djibril Ousmane Ba prêchent le vivre-ensemble et la cohésion sociale

Veille de Maouloud : Serigne Cheikh Abdou Mbacké de Darou Mouhty et Thierno Malick Ba ibn Thierno Djibril Ousmane Ba prêchent le vivre-ensemble et la cohésion sociale - 28/08/2025

DÉCRYPTAGE DU DERNIER COMMUNIQUÉ DU FMI !PAR YOUSSOU DIALLO

DÉCRYPTAGE DU DERNIER COMMUNIQUÉ DU FMI !PAR YOUSSOU DIALLO - 27/08/2025

Désinformation et crises humanitaires : Médecins Sans Frontières sonne l’alarme à Dakar

Désinformation et crises humanitaires : Médecins Sans Frontières sonne l’alarme à Dakar - 27/08/2025

Gestion des inondations : Le Ministre Cheikh Tidiane Dièye rassure les populations de Touba

Gestion des inondations : Le Ministre Cheikh Tidiane Dièye rassure les populations de Touba - 27/08/2025

Sénégal : une croissance record de 12,1% qui cache une économie à deux vitesses ( Par ​Seydou sow - Economiste Financier & Analyste Quantitatif )

Sénégal : une croissance record de 12,1% qui cache une économie à deux vitesses ( Par ​Seydou sow - Economiste Financier & Analyste Quantitatif ) - 27/08/2025

Risque de débordement du fleuve : le Ministre Cheikh Tidiane Dièye annonce des mesures d’atténuation

Risque de débordement du fleuve : le Ministre Cheikh Tidiane Dièye annonce des mesures d’atténuation - 27/08/2025

Conséquences des combustibles de cuisson : « Au Sénégal, il nous faut des filières locales de production et de distribution de combustibles alternatifs » ( Birame S. Diop)

Conséquences des combustibles de cuisson : « Au Sénégal, il nous faut des filières locales de production et de distribution de combustibles alternatifs » ( Birame S. Diop) - 27/08/2025

Conférence des Chefs d’état-major des Armées africaines : Le Général Mbaye Cissé représente le Sénégal à Abuja

Conférence des Chefs d’état-major des Armées africaines : Le Général Mbaye Cissé représente le Sénégal à Abuja - 27/08/2025

Petit-Déjeuner à l'Elysée : Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron passent en revue la coopération sénégalo-française

Petit-Déjeuner à l'Elysée : Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron passent en revue la coopération sénégalo-française - 27/08/2025

Décès de Pape Mamadou Seck, ancien détenu dans l’affaire des « Forces spéciales »

Décès de Pape Mamadou Seck, ancien détenu dans l’affaire des « Forces spéciales » - 27/08/2025

Discours souverainiste du régime : « un refoulement du complexe d'infériorité et du désir de reconnaissance de la France », selon Yoro Dia

Discours souverainiste du régime : « un refoulement du complexe d'infériorité et du désir de reconnaissance de la France », selon Yoro Dia - 27/08/2025

Oussouye : le royaume de Cagnout en deuil, disparition de Sa Majesté Simengbouhal Sambou

Oussouye : le royaume de Cagnout en deuil, disparition de Sa Majesté Simengbouhal Sambou - 27/08/2025

Atelier sur les cancers féminins : Moins de 12.000 nouveaux cas de cancer enregistrés par an au Sénégal

Atelier sur les cancers féminins : Moins de 12.000 nouveaux cas de cancer enregistrés par an au Sénégal - 27/08/2025

Enampore : un garçon de 8 ans meurt noyé dans une mare

Enampore : un garçon de 8 ans meurt noyé dans une mare - 27/08/2025

TICAD 9 - Lutte contre la Tuberculose au Sénégal : Carrefour Médical, Fujifilm et le Ministère de la Santé signent un accord tripartite

TICAD 9 - Lutte contre la Tuberculose au Sénégal : Carrefour Médical, Fujifilm et le Ministère de la Santé signent un accord tripartite - 27/08/2025

Mbour : un Surveillant général agresse un policier avec un tourne vis et détruit un véhicule, condamné à 6 mois avec sursis

Mbour : un Surveillant général agresse un policier avec un tourne vis et détruit un véhicule, condamné à 6 mois avec sursis - 27/08/2025

Saly Portudal : l’arnaque foncière qui vire au drame judiciaire — A. Diallo s’évanouit à l’annonce de sa condamnation

Saly Portudal : l’arnaque foncière qui vire au drame judiciaire — A. Diallo s’évanouit à l’annonce de sa condamnation - 27/08/2025

Kolda: une fillette de 2 ans échappe de justesse à un enlèvement au quartier Sikilo

Kolda: une fillette de 2 ans échappe de justesse à un enlèvement au quartier Sikilo - 27/08/2025

Mbour : le footballeur Landing Cissokho accusé de viols répétés sur mineure et séquestration

Mbour : le footballeur Landing Cissokho accusé de viols répétés sur mineure et séquestration - 27/08/2025

KOLDA / Daouda Sidibé (Nouvelle Responsabilité) : « Les délégataires actuels de la puissance publique…n’ont pas le droit de s'en servir pour effacer… »

KOLDA / Daouda Sidibé (Nouvelle Responsabilité) : « Les délégataires actuels de la puissance publique…n’ont pas le droit de s'en servir pour effacer… » - 27/08/2025

Inondations au Sénégal : Diomaye signe un décret permettant l'expropriation de terrains privés pour libérer les eaux

Inondations au Sénégal : Diomaye signe un décret permettant l'expropriation de terrains privés pour libérer les eaux - 26/08/2025

Décès de Me Abdoulaye Babou : le barreau sénégalais et la ville de Mbacké en deuil

Décès de Me Abdoulaye Babou : le barreau sénégalais et la ville de Mbacké en deuil - 26/08/2025

RSS Syndication