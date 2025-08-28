Kafountine : un trafiquant abandonne 150 kg de chanvre indien après une course-poursuite

La brigade de gendarmerie de Kafountine a réalisé une importante saisie de chanvre indien dans la nuit d'hier, mercredi. Plus de 150 kilogrammes de drogue ont été interceptés lors d’une opération de surveillance.

Selon les premières informations, le convoyeur transportait la marchandise à bord d’une moto à trois roues. Apercevant les gendarmes, il a aussitôt pris la fuite, déclenchant une course-poursuite. Acculé, le suspect a finalement abandonné son véhicule et la marchandise avant de disparaître dans la nature.

La drogue saisie a été mise à la disposition des autorités compétentes. Une enquête est ouverte pour retrouver le trafiquant en fuite.